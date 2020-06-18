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Gündem

Selçuk Bayraktar Twitter'dan duyurdu: Gece gündüz gözetleyecek

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 İHA’nın gece gündüz uçarak ormanlık alanlarda çıkan yangınlara karşı gözetleme yapacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 19:48:00 -
Selçuk Bayraktar Twitter'dan duyurdu: Gece gündüz gözetleyecek

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB2 İHA'nın gece gündüz uçarak ormanlık alanlarda çıkan yangınlara karşı gözetleme yapacağını duyurdu.

Bayraktar paylaşımında, "Bayraktar TB2 İHA, gece gündüz uçarak 361 yangın gözetleme kulesinin yaptığı görevi gökyüzünden gerçekleştirecek. Kendi teknolojilerimizi geliştirdikçe ülkemizin her derdine çare bulabiliriz" ifadelerini kullandı.

 

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