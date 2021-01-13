Selçuk Bayraktar paylaştı! Telegram sallandı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-3'ün başarıyla tamamlanan test görüntülerini paylaştı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Telegram hesabındandikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Bayraktar, yaptığı paylaşımda, AKINCI PT-3'ün başarıyla tamamlanan test görüntülerine yer verdi.
Görüntülerde yer testleri yapılan AKINCI PT-3'ün herhangi bir sorunla karşılaşmadan testi tamamladığı görülüyor.
Bayraktar geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, WhatsApp'tan ayrıldığını açıkladı.