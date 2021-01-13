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Gündem Selçuk Bayraktar paylaştı! Telegram sallandı
Gündem

Selçuk Bayraktar paylaştı! Telegram sallandı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-3'ün başarıyla tamamlanan test görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 14:46:00 - 2021-01-13 15:16:05

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Telegram hesabındandikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bayraktar, yaptığı paylaşımda, AKINCI PT-3'ün başarıyla tamamlanan test görüntülerine yer verdi.

Görüntülerde yer testleri yapılan AKINCI PT-3'ün herhangi bir sorunla karşılaşmadan testi tamamladığı görülüyor.

Bayraktar geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, WhatsApp'tan ayrıldığını açıkladı.

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Yorumlar

Tolga

Türkiye sallanıyor uçurumdan aşağı Türkiye ve Türk milleti batıyor
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Uğur

Telegram BAE merkezliymiş. BİP Türkcell'in olduğuna göre kilidi bizde. Rus asıllı adamların BAE merkezli uygulamasına böyle destek verilir mi yahu.
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