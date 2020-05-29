Selçuk Bayraktar paylaştı: O detay dikkat çekti
İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde 1453TB2 uçuş koduyla havalanan Bayraktar İHA Yunanistan sınırında devriye uçuşu icra etti. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, uçuşa ait görseli sosyal medya hesabından paylaştı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümüne nedeniyle Yunanistan sınırında 1453TB2 uçuş koduyla devriye atan Bayraktar-TB2 isimli İHA'nın görselini sosyal medya hesabı Twitter hesabından paylaştı.
Gençler ecdadının izinde yürüyor
Selçuk Bayraktar paylaşımında "En Sevgili tarafından müjdelenen İstanbul'u 21 yaşında fetheden, çağın teknolojisinde öncü bir hükümdar. Bugün, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlerimiz ecdadının izinde inançla yürüyor, bilim ve teknolojide ilerliyor.#İstanbulunFethi'nin yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.