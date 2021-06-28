Selçuk Bayraktar, Odatv'nin 'komedi tadındaki' haberiyle dalga geçti!

Odatv, KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'ndan silahlar çıktığını iddia etti. Söz konusu olayla ilgili fotoğrafın dizi çekimi için kiralandığı ise kısa sürede ortaya çıktı. BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Odatv'nin yalan haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ti'ye aldı.

Odatv yeni bir algı operasyonuna imza attı. Odatv'nin sosyal medya hesabından paylaşılan bir haberde, KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'ndan silahlar çıktığı iddia edildi. Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı ve fotoğraftaki yerin dizi çekimi için kiralandığı ortaya çıktı.

Selçuk Bayraktar dalga geçti

Twitter hesabından açıklama yapan BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise Odatv'nin söz konusu yalan haberini "Ankara KADEM yurdundan son görüntüler geldi. İçerde alev püskürten ejderhalar olduğu da söyleniyor..." sözleriyle ti'ye aldı.

KADEM'den açıklama

KADEM'den yapılan açıklamada, bir internet sitesindeki haberde "KADEM Vakfına ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı iddia edilen silahların fotoğraflarına Oda TV ulaştı" ifadelerine yer verildiği aktarıldı.

Haberin "hayal ürünü" olmanın ötesinde her yönüyle KADEM'i itibarsızlaştırma çabasından ibaret olduğu belirtilen açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Söz konusu silahlar gerçek olmayıp TRT tarafından çekilen ve terör örgütü FETÖ'yü anlatan bir belgesel için kullanılan imitasyon çekim aksesuarlarıdır. Pandemi nedeniyle bir yıldan uzun süredir öğrenci bulunmayan binaya 'kız öğrenciler girip çıkarken silah taşındığı', 'durumu gören öğrencilerin şoke olduğu' gibi yalanlarla servis edilen haber, hayal ürünü olmanın ötesinde her yönüyle KADEM'i itibarsızlaştırma çabasından ibarettir. Objektif habercilikten dem vuranların habercilik ahlakını da net bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Emniyet birimlerinin bilgisi ile mahalle sakinlerinin gözü önünde tamamlanan çekimlerde kullanılan set malzemelerinin taşınma görüntüsünü 'gizli bir silahlanma hareketi' gibi göstermek akıl ve mantık dışıdır."

Yurt binasının pandemi nedeniyle kapalı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Her türlü iletişim kanalı açık bulunan KADEM'i değil, pandemi ve tadilat nedeniyle kapalı bulunan yurdu, üstelik kısıtlamaların sürdüğü Pazar günü arayıp ulaşamadıklarını söylemek de habercilik değildir. Yapılan, siyasi ajandası bulunan bir algı operasyonudur. Sözde haberi kaleme alıp yayınlayarak KADEM'i itibarsızlaştırma çabası içine girenlerle hukuk önünde hesaplaşacağımızı ilan ediyoruz" denildi.