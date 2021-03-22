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Teknoloji Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Seri üretim AKINCI TİHA'lar geliyor
Teknoloji

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Seri üretim AKINCI TİHA'lar geliyor

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, geliştirme faaliyetleri devam eden AKINCI TİHA ile ilgili son durumu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 15:28:00 -
Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Seri üretim AKINCI TİHA'lar geliyor

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, "AKINCI PT-3 hızlı koşma testinde teker kesti. Uçuşu çok yakında inşallah. Seri imalatın 1. uçağı AKINCI S-1 son yer uçuş çevrim testini tamamladı. O da yuvadan uçmaya gün sayıyor. AKINCI S-2 S-3 S-4 ise yolda…” ifadelerine yer verildi.

AKINCI Projesi kapsamında, yakın gelecekte silahlı uçuş ve atış testlerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Seri üretim faaliyetleri devam eden AKINCI SİHA’lar ise ilk olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınacak. AKINCI operatörü askeri personeller ise geçtiğimiz haftalarda AKINCI için eğitim faaliyetlerine başladı. İlk seri üretim AKINCI TİHA’nın, bu yılın sonuna kadar envantere alınması planlanmakta.

AKINCI Projesi kapsamındaki en zorlu testlerinden biri olan "Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi", geçtiğimiz haftalarda AKINCI PT-2 tarafından başarıyla tamamlanmıştı.

AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı

Baykar Savunma tarafından Bayraktar Taktik Blok-II İnsansız Hava Aracı’ndan elde edilen tecrübelerle geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ileri düzeydeki teknik kabiliyetleri sayesinde savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bazı görevleri icra edebilecektir.

Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına ve çok sayıda mühimmat istasyonuna sahip olacak AKINCI; 40.000ft irtifada 24 saat boyunca havada kalabilecek ve 1.350 kilogram faydalı yük taşıyabilecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak sistem, hava-yer ve hava-hava angajmanı gerçekleştirebilecektir.

SavunmaSanayiST

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Yorumlar

Üstad Kadir Mısıroğlu

Maşallah. İnşallah dünyadaki en iyileri biz yaparız
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