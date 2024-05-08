Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Gökte Akıncı, denizde Albatros!
Baykar lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı TİHA'nın ASELFLIR-500 ile gerçekleşen hareketli ve sabit deniz hedefi atışlarını tam isabetle vurduğunu açıkladı.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'nın, ASELFLIR-500 ile ilk kez gerçekleştirilen tatbikatta hareketli ve sabit deniz hedefi atışlarını tam isabetle vurduğunu açıkladı.
'GÖKTE BAYRAKTAR AKINCI, DENİZDE ALBATROS'
Bayraktar, "Gökte Bayraktar AKINCI, Denizde Albatros-S İDA 1 x MAM-T 1 x MAM-L ASELFLIR-500 ile gerçekleşen hareketli ve sabit deniz hedefi atışları tam isabetle vuruldu." dedi.
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