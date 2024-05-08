  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sosyal medya soytarısını rezil eden çocuk viral oldu! Hükümet düşmanlığı yapan kadın ağzının payını aldı

Cem Garipoğlu'nun elindeki mor lekelerin sırrı ortaya çıktı! Meğer o lekeler…

CHP’den bir liyakat örneği daha! Belediye başkan yardımcılarından biri kayınbiraderi biri bacanağı

Fransa’da lise öğrencilerinin aldığı karar “Gazze'de ateşkes sağlanana kadar derslere girmeyeceğiz.”

Paşinyan'dan Türkiye ve Azerbaycan açıklaması!

CHP kendi vekilini Saadet’te unuttu! 5 aydır ne arayan var ne de soran

İzmir'de HDP parti binasından çıkanlar şaşırtmadı! PKK için bağış kutusu ve dağa gönderilenlerin listesi

CHP’de skandal akraba atamaları! Hizmet bahane ballı koltuklar şahane

8 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi

8 Mayıs 1735: Mirzâzâde Şeyh Mehmed Efendi'nin vefatı (Şeyhülislam)
Teknoloji Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Gökte Akıncı, denizde Albatros!
Teknoloji

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Gökte Akıncı, denizde Albatros!

Yeniakit Publisher
2024-05-08 13:42:17 - 2024-05-08 13:42:17

Baykar lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı TİHA'nın ASELFLIR-500 ile gerçekleşen hareketli ve sabit deniz hedefi atışlarını tam isabetle vurduğunu açıkladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'nın, ASELFLIR-500 ile ilk kez gerçekleştirilen tatbikatta hareketli ve sabit deniz hedefi atışlarını tam isabetle vurduğunu açıkladı.

'GÖKTE BAYRAKTAR AKINCI, DENİZDE ALBATROS'

Bayraktar, "Gökte Bayraktar AKINCI, Denizde Albatros-S İDA 1 x MAM-T 1 x MAM-L ASELFLIR-500 ile gerçekleşen hareketli ve sabit deniz hedefi atışları tam isabetle vuruldu." dedi.

Yerli uçak gemisi Türkiye'nin savunma gücüne güç katacak: SİHA Bayraktar TB3, KIZILEMA, İHA tasarımında yer alıyor
Yerli uçak gemisi Türkiye'nin savunma gücüne güç katacak: SİHA Bayraktar TB3, KIZILEMA, İHA tasarımında yer alıyor

Teknoloji

Yerli uçak gemisi Türkiye'nin savunma gücüne güç katacak: SİHA Bayraktar TB3, KIZILEMA, İHA tasarımında yer alıyor


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsviçre'de PKK yandaşlarından haddi aşan SİHA eylemi! Selçuk Bayraktar'dan vandallara tokat gibi cevap
İsviçre'de PKK yandaşlarından haddi aşan SİHA eylemi! Selçuk Bayraktar'dan vandallara tokat gibi cevap

Gündem

İsviçre'de PKK yandaşlarından haddi aşan SİHA eylemi! Selçuk Bayraktar'dan vandallara tokat gibi cevap

Ahmet Hakan’dan efsane "Bayraktar SİHA" yazısı! O görüntülere bakıp gülümsemiş ve bakın ne demiş
Ahmet Hakan’dan efsane “Bayraktar SİHA” yazısı! O görüntülere bakıp gülümsemiş ve bakın ne demiş

Medya

Ahmet Hakan’dan efsane “Bayraktar SİHA” yazısı! O görüntülere bakıp gülümsemiş ve bakın ne demiş

25 milyon dolarlık SİHA anlaşması! ABD kuduracak
25 milyon dolarlık SİHA anlaşması! ABD kuduracak

Dünya

25 milyon dolarlık SİHA anlaşması! ABD kuduracak

Bayraktar TB2 SİHA hamlesi... Kritik ekip tatbikatı: Uçuşunu da gerçekleştirdi!
Bayraktar TB2 SİHA hamlesi... Kritik ekip tatbikatı: Uçuşunu da gerçekleştirdi!

Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA hamlesi... Kritik ekip tatbikatı: Uçuşunu da gerçekleştirdi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23