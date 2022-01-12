Selçuk Bayraktar merhum babasını anarak paylaştı! İşte milli gururumuz İHA'nın ilk test uçuşu
Otomatik uçuş kabiliyeti ve uçuş bilgisayarına sahip ilk milli "Bayraktar Mini İHA"nın prototipinin 2006 yılında gerçekleştirilen test uçuşunun videosu paylaşıldı. Merhum babası Özdemir Bayraktar'ı anan Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından, "Ruhun şad olsun sevgili Babamız." mesajını paylaştı.
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Baykar tarafından üretilen "Bayraktar Mini İHA"nın prototipinin 2006 yılı Aralık ayında gerçekleştirilen ilk test uçuşunun görüntüleri yayınlandı.
'Özdemir Bayraktar'a rahmet ve minnetle'
Bayraktar'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Otomatik uçuş kabiliyeti ve milli uçuş bilgisayarına sahip ilk milli İHA Bayraktar Mini İHA'nın ilk prototipinin test uçuşları. Yol göstericimiz Özdemir Bayraktar'a rahmet ve minnetle." ifadeleri kullanıldı.
İlk test uçuşuna ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar da merhum babası Özdemir Bayraktar'ı anarak, şunları söyledi:
Rahmetli Babam, amcam, abim, Haluk, ben ve yol arkadaşlarımız...
İlk günden beri kar, kış, fırtına ve ayazda çocuklar gibi şendik...
Ruhun şad olsun sevgili Babamız...