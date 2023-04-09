Selçuk Bayraktar KIZILELMA'nın etkilerini böyle anlattı

Bayraktar KIZILELMA, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olarak tarihe geçti. Test faaliyetleri devam eden KIZILELMA’nın, 2024 yılı içerisinde seri üretime geçmesi hedefleniyor. Selçuk Bayraktar, KIZILELMA’nın havacılıkta yol açacağı paradigma dönüşümünü Yağız Şenkal’a anlattı.

Selçuk Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, "SİHA’lar, dünyanın da çok beklemediği şekilde bir paradigma değişimine neden oldular. Hatta dünyada bu paradigma değimini muharebe sahasında tanıtan ilk ordu, Türk Silahlı Kuvvetleri oldu. KIZILELMA da yine hava muharebesinde, böyle bir değişimin başlangıcı olacak.

KIZILELMA’da silahlar, kanat altında ve gövde içerisinde taşınabilecek. Silahların gövde içerisinde taşınması, radar görünürlüğünü azaltacak. KIZILELMA’nın tasarımı, düşük radar görünürlüğü sağlayacak şekilde gerçekleşti.

Hem düşman uçağını sensörler vasıtasıyla otomatik olarak algılamaya hem de eğer bir it dalaşı olacaksa, agresif manevralar yapması gerekiyorsa onları da otomatik bir şekilde üretebilecek yüksek otonomi seviyesine sahip gelişmiş yapay zeka algoritmalarıyla donatılması gerekiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Havacılık muharebesinin geleceği"

KIZILELMA, ‘havacılık muharebesinin geleceği’ni ifade ediyor. Havacılığın yeni paradigma dönüşümünü, yeni yol haritasını bir anlamda ifade ediyor. Havacılık muharebesinde devrim yapabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Gövdesi bakımından değerlendirdiğim zaman KIZILELMA, çok yüksek performansa sahip bir hava aracı değil. Yine AKINCI ve TB2 de öyle. Asıl bunları önemli ve değerli kılan, içindeki yüzbinlerce hatta milyonlarca satır yazılım ve bizlerin tasarlayıp ürettiği onlarca donanımlar, bilgisayarlar. KIZILELMA’da yüzden fazla bilgisayar var. Bayraktar TB2’de bu sayı 40’tı" ifadelerine yer verildi.

Kısa pistli gemilere iniş-kalkış kabiliyeti

Bayraktar KIZILELMA özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye’nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan’ın korunmasında stratejik bir rolü olacak.

Düşük radar görünürlüğü

KIZILELMA, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

Kaynak: SavunmaSanayiST.com