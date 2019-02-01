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Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin insansız hava aracı 'Milli Heli'nin uçuşa yasaklanmasının ardındaki kirli oyunu anlattı.

01 Şubat 2019 Cuma 11:57
Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!

Selçuk Bayraktar sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda Türkiye'nin ilk 'Milli Heli'sinin nasıl uçuşa yasaklandığının detaylarını aktardı.

 

Bayraktar yaptığı açıklamada: 

"Türkiye'nin ilk Milli Heli İHA'sı Malazgirt, eğitimini Şırnak'ta acilen tamamladıktan sonra operasyonlarda çatışmalara girdi. Sonrasında bir kaza geçirdi. Kaza bahanesiyle uçuşu yasaklandı. Proje birilerinin maşası olan bürokratlarca öldürüldü" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 11:57
  1. Şırnak
  2. selçuk bayraktar
  3. milli heli

YORUM YAZ

  • UstaUsta30 dk önce
    Satılmış y..ş.k lar tarafından engellendi ne olacak
  • ataata54 dk önce
    hain kaynayan güzel topraklar...

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