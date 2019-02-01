Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü! BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin insansız hava aracı 'Milli Heli'nin uçuşa yasaklanmasının ardındaki kirli oyunu anlattı.

Selçuk Bayraktar sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda Türkiye'nin ilk 'Milli Heli'sinin nasıl uçuşa yasaklandığının detaylarını aktardı. Bayraktar yaptığı açıklamada: "Türkiye'nin ilk Milli Heli İHA'sı Malazgirt, eğitimini Şırnak'ta acilen tamamladıktan sonra operasyonlarda çatışmalara girdi. Sonrasında bir kaza geçirdi. Kaza bahanesiyle uçuşu yasaklandı. Proje birilerinin maşası olan bürokratlarca öldürüldü" açıklamasında bulundu.

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