Selçuk Bayraktar ilk kez yaptı! Dikkat çeken paylaşım

Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile ilgili olarak Selçuk Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip/kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor" ifadelerine yer verildi.

Demir: Yeni SİHA'lar TCG Anadolu'ya konuşlanacak

Konuyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, "TCG Anadolu'yu bir SİHA gemisine dönüştürecek çeşitli sabit kanatlı İHA projelerimiz var" ifadelerine yer verilmişti.

SavunamSanayiST.com ise söz konusu SİHA'nin Bayraktar TB3 olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Bayraktar TB3'te hangi füzeler kullanılacak?

Bayraktar TB2 ile ANKA arasında bir konumda bulunacağı tahmin edilen Bayraktar TB3 için TCG Anadolu'da birtakım modifikasyon gerçekleştirecek.

Bu modifikasyonların sonucunda TCG Anadolu, BAYKAR Savunma üretimi Bayraktar TB3 için uçuş operasyonlarına hazır hale getirilecek.

Bayraktar TB3'ün, ROKETSAN tarafından geliştirilen L-UMTAS Anti-Tank Güdümlü Füze (ATGM) sistemini kullanabilecek kapasitede olacağı öngörülüyor.

SİHA, TEI üretimi milli bir motor kullanacak.