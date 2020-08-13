Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Hayırlı uğurlu olsun

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipinin ilk uçuş testini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda bulunan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde ilk uçuş testini yaptı.

Sistem Doğrulama ve Tanımlama Testi kapsamında saat 17.28'de havalanan AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde yapılan test uçuşunda 1 saat 2 dakika havada kaldı. Araç, gökyüzünde gerçekleştirilen testlerden sonra saatler 18.30'u gösterirken piste teker koydu.

İkinci prototip, 7 Mayıs tarihinde Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nden devam eden testlere katılmak için Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Test ve Uçuş Eğitim Merkezi'ne gönderilmişti.

Birinci prototip ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde, ikinci uçuşunu ise 10 Ocak'ta yapmıştı. Böylelikle Bayraktar Akıncı TİHA'nın ikinci prototipi projenin üçüncü uçuşunu gerçekleştirmiş oldu. Proje çerçevesinde test uçuşları bundan sonra iki prototiple sürecek.

"Hayırlı uğurlu olsun"

Selçuk Bayraktar, ilk uçuş testi ve Sistem Doğrulama ve Tanımlama Testi devam ederken yaptığı açıklamada, aracın testlerden başarıyla geçtiğini duyurdu.

Bayraktar, yaptığı açıklamada "Hava aracımız bütün test aşamalarını başarıyla tamamladı. Şu anda yaklaşık 52 dakikadır havada. Birazdan dönüp inişe geçeceğiz. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

İlk teslimat ne zaman yapılacak?

Bayraktar AKINCI TİHA, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirmiş, test çerçevesinde 16 dakikalık uçuştan sonra başarı ile piste teker koymuştu. 10 Ocak tarihinde ise Sistem Doğrulama Testi için 1 saat 6 dakikalık uçuş yapan araç, 5 bin feet irtifada testi tamamlamıştı.

Sene sonuna kadar ilk teslimatın yapılmasının planlandığı Bayraktar AKINCI TİHA projesinin üçüncü prototipinin entegrasyon süreci Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde sürüyor. Üçüncü prototip de entegrasyonun tamamlanmasından sonra test uçuşlarını icra etmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'na intikal ettirilecek.