Selçuk Bayraktar: Günümüzde ''Ak Tolgalı beylerbeyi'' 7 asır yine geçse resmen yıllara meydan okuyor!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, muhalefetin iftira ve karalama siyasetine Osmanlı'nın tarihi zaferiyle sonuçlanan 1371'deki 'Çirmen Savaşı'nı konu alan 'Akıncılar' şiirindeki 'Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi 'İlerle!'' mısrasını paylaşarak cevap verdi. Bayraktar'ın paylaşımı gönüllere nakşolurken çok azların çok fazlalara galip geldiği savaş olan 'Çirmen savaşı' son 10 yılda var olmaya başlayan savunma sanayii pazarındaki Türk oyuncularını bin atlıdan oluşan Akıncı grubu ile özdeşleştirildi. Dünyanın yerleşik savunma sanayii devletiyle mücadele eden Türk savunma şirketlerinin 2023 yılı 5.5 milyar dolarlık ihracat rakamı bin kişilik Osmanlı akıncılarının 70 bin kişilik orduyu yenmesine benzetildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasındaki rekortmen, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar'a, 2022 yılında 564 milyon 124 bin 318 lira vergi tahakkuk etti. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 yılındaki cirosunun yüzde 86'sı ihracat gelirlerinden elde edildi. Selçuk Bayraktar'ın aynı zamanda teknoloji liderliğini de yürüttüğü Baykar, 2022'de savunma ve havacılık sanayisinde yapılan toplam ihracatın yüzde 25'ten fazlasını tek başına yaptı.

Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'nin 2022 yılı gelir vergisi rekortmeni olmasını hazmedemeyen CHP, yine takoz siyasetini devreye soktu. CHP, algı operasyonlarıyla Baykar'ı hedef almaya kalktı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise Türk edebiyatına unutulmaz eserler kazandıran Yahya Kemal Beyatlı'nın "Akıncılar" şiirindeki, "Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi 'İlerle!'" mısrasını paylaşarak iftiracılara ders gibi cevap verdi.

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Bayraktar, "Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi İlerle!"... Bazı kesimlerin kirli siyasi ajandalarla sistematik ve kurumsal bir biçimde görev edindiği tüm saldırılara, iftiralara, karalamalara ve yıpratma çabalarına rağmen; Tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye için gecesini gündüzüne katan milli savunma sanayimizin tüm kurumlarına, bu ülkenin bir mühendis evladı olarak şükranlarımı iletiyorum. KIZILELMA'ya varıncaya kadar..." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'ın Osmanlı'ya Avrupa'nın yolunu açan, Bizans'ın Avrupa ile bağını kesen ve Fatih'e İstanbul fethini hazırlayan çok azların çok fazlalara galip geldiği "Çirmen Savaşı"nı konu alan Akıncı şiirine atıf yapmasını 24 TV, yayımladığı analizle ele aldı.