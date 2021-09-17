Selçuk Bayraktar duyurdu: Savaşta devrim yapacak

Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

"Muharip İnsansız Uçak Sistemi"nin (MİUS) ilk prototipini 2 yıl içinde uçurmayı planladıklarını belirten Bayraktar, MİUS'un savaş doktrininde yeni bir sayfa açacağını söyledi.

Bayraktar, "İlk denemesini 2023 yılında yapacağımız insansız savaş uçağı, binlerce kilometre öteye uydu kontrolüyle gidebilecek, üstelik bir gemiden kalkarak. MİUS 6 ton ağırlığında olacak. Daha süratli gidiyor. Önemli kuvvet çarpanlarından birisi de bir savaş uçağının 8'de 1'i maliyetinde" diye konuştu.

MİUS'un savunma sanayi tarihinde devrim niteliğinde bir dönüşüm başlatacağını söyleyen Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Tümüyle artık dünyanın gittiği yer insansız savaş uçakları. Süpersonik uçuş kabiliyetine sahip 5'inci nesil uçaklardan sonra, geleceğin harbinin uçağı insansız savaş uçakları olacak."

Gemilere iniş kalkış yapabilecek

MİUS'un "TCG Anadolu" gibi kısa pistli savaş gemilerine iniş kalkış yapabileceğini aktaran Selçuk Bayraktar şöyle devam etti:

"Bugün artık Türkiye de kendi gemisini geliştirdiğinden, biz de bu platformlardan kalkabilen bir Muharip İnsansız Savaş Uçağı'nı (MİUS) yapacağız. Böylesine ufak bir gemiden insansız savaş uçağının inip kalkabilmesi, devrim denilebilecek kadar önemli. Burada artık devrim olacak. Gemiden inip kalkabilmesi, gemiye keşif anlamında ve vuruş gücü anlamında büyük bir kuvvet çarpanı olacak. Binlerce kilometre öteye uydu kontrolüyle gidebilecek, üstelik bir gemiden kalkarak. Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Mavi Vatan operasyonlarını düşünün. Bir kere üssünüzü taşıyabiliyorsunuz. Binlerce kilometreye ulaşacak bir keşif imkânı sunuyorsunuz. Çifte bir güç çarpanına sahip oluyorsunuz. Devrim dediğim bu. Milli geminizden ve kısa pistli geminizden kalkabiliyor olmasıyla birkaç kuvvet çarpanı oluyor. Burada artık muharebede devrim olacak."

MİUS'un bir savaş uçağının 8'de 1 maliyetinde olacağını kaydeden Bayraktar, "Muharip savaş uçağının ilk denemesini de hedefimiz, 2023 ve öncesinde gerçekleştirmek. MİUS 6 ton ağırlığında olacak. Daha süratli gidiyor. Önemli kuvvet çarpanlarından birisi de bir savaş uçağının 8'de 1'i maliyetinde. Bir savaş uçağını kaybettiğiniz yerde bunlardan 8 tanesini kaybetmeyi göze alabilirsiniz, ki savaş uçağında pilot da var. 5'inci nesil uçağa göre 10'da 1 maliyeti" dedi.