Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Ayakları yere basmayan ilk festivalden tek festivale' sloganıyla TEKNOFEST 2019 başvurularının başladığını resmen duyurdu.

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest 2019 teknoloji yarışmalarının başvurularının başladığını duyurdu. 'Ayakları yere basmayan ilk festivalden tek festivale' sloganıyla TEKNOFEST 2019 başvurularının başladığını duyuran Selçuk Bayraktar, "Yapay Zeka’dan Uçan Araba’ya; Otonom Sistemler’den Uzay Teknolojileri’ne birçok farklı alanda toplam ödülü 2 Milyon TL’ye varan yarışmalara başvuruyu kaçırma!" yönünde paylaşımda bulundu. Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay Ve Teknoloji Festivali nedir? TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, teknoloji üreten bir Türkiye hedefi ile aşağıdaki organizasyonlara ev sahipliği yapacaktır: 14 farklı kategoride teknoloji yarışmaları Hackistanbul siber güvenlik yarışması Geleceği şekillendirecek teknolojik girişmlerin görücüye çıkacağı take off uluşlararası girişim zirvesi Redbull'un yer aldığı dünyanın en heyecan verici yarışı Nefes kesen jet uçak, helikoptre ve akrobasi gösterileri Konserler, dikey rüzgar tüneli, Planetaryum ve paraşüt atlayışları Hava araçları sergisi Simülasyon uygulamaları

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