Selçuk Bayraktar bombayı patlattı! Baykar'dan yeni uzun menzilli mühimmat

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu üzerinde "Bayraktar TB3 SİHA" hakkında bilgi verdi ve KEMANKEŞ uzun menzilli mühimmatı ilk kez duyurdu.

Bayraktar yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kızılelma’nın kanatları 10 metre, TB3’ün 14 metre. Hangarlarda yer kazanmak için onu öyle tasarladık. Bayraktar TB3’ün motorunu TEİ yapıyor. Havacılıkta pistonlu motorlar çok eski teknoloji. TEİ’nin yaptığı motor çok gelişmiş. TB3 üzerindeki pistonlu dizel motor en gelişmiş havacılık motoru. 3 kademe turbosu var. Dizel olmasının avantajı var jet yakıtıyla da çalışıyor. Bayraktar TB3’ü bu gemiye çok uygun hale getiriyor. Özel aerodinamik yüzeyleri ve frenleme sistemleri var. Faydalı yük ve hafif torpidolar görebiliriz. Onlar daha yapılmadı. Türkiye’nin çok geniş mühimmat ailesi var. KEMANKEŞ sistemini Teknofest’te tanıtacağız. Birkaç yüz kilometrelik seyir füzesi yapılıyor. Türkiye konvansiyonel akıllı mühimmatlarda yol ilerledi. Hepsini Bayraktar TB3 ve Kızılelma’da görebileceğiz."

Geliştirilen mühimmatın Baykar’ın faaliyet alanı göz önünde bulundurulduğunda bir dolanan mühimmat niteliğinde olması ve ALPAGUT dolanan mühimmatla benzer şekilde ROKETSAN ile işbirliği yapılarak geliştirilme faaliyetlerinin yürütülmesi beklenebilir.

Bayraktar TB3 ve stand-off mühimmatlar çıkarma operasyonlarına destek ve su üstü harbinde maliyet etkin bir kombinasyon olarak ele alınabilir.

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Bunun yanında yüksek tahrip gücüne sahip MAM-T ve KUZGUN-SS gibi daha kısa menzilli ancak daha seri saldırılara olanak tanıyan mühimmatlar da TB3’ün kısa menzilli ateş gücü için önemli alternatifler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bayraktar TB3’ün taşıyacağı faydalı yükler konusunda hafif torpidolardan bahsedilmesi de Bayraktar TB3’ün kara ile deniz hedeflerine taarruza ek olarak Denizaltı Savunma Harbi (DSH) görevlerinde kullanılması üzerine bazı niyetlerin olduğuna da işaret etmekte.

ORKA ve benzeri hafif sınıf torpidoların göz önüne alındığında bu torpidolar 300 kg civarındaki ağırlıklarıyla Bayraktar TB3 için ağır kalacaktır.

ROKETSAN Sualtı Sistemleri Proje Yöneticisi Levent Çomoğlu İHA ve İDA’lara yönelik daha makul ağırlıklarda mini torpido geliştirildiğini 10. Deniz Sistemleri Semineri’nde açıklamıştı. Geliştirilecek mini torpidonun neye benzeyebileceğine Leonardo tarafından geliştirilen 1.1 m uzunluğundaki ve 11 kg ağırlığındaki Black Scorpion mini torpido gibi örnekler ışık tutabilir.

DefenceTürk