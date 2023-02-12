Selçuk Bayraktar açıkladı! Büyük bağış: Depremzedelere binlerce kalıcı konut seferberliği başlatıyoruz!

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası yardım seferberliği başlatıldı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bulunan Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar'ın deprem bölgesi için 1000 konut bağışladığını duyurdu.

'MİLLETİMİZ İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATIYORUZ'

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bayraktar, ''Milletimiz için KonutSeferberliği başlatıyoruz. BAYKAR olarak afetzede kardeşlerimizin kalıcı barınma ihtiyacının çözümüne destek olabilmek için AFAD ile koordineli olarak 1000 konut bağışlıyoruz. Yaralarımızı tek yürek hep birlikte saracağız.'' ifadelerini kullandı.

TOPLAM YARDIM MİKTARI

Baykar'ın toplam yardım miktarı 1 milyar 855 milyon TL'ye ulaştı.

İKİ TÜRK DEVİNDEN DE KONUT BAĞIŞI GELMİŞTİ

Türk Hava Yolları (THY), bölgede 1000 konutluk THY mahallesi inşa etmeyi planlıyor.

İŞ İNSANLARINA ÖNEMLİ ÇAĞRI

haber7 göre: Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çağrıda, “Çadırlardaki sürenin uzamasıyla birlikte insanlarımız büyük zorluklarla karşı karşıya kalacak. Bu yüzden barınma ihtiyacının acil olarak çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. İş dünyasındaki dostlarıma sesleniyorum; gelin, Türkiye genelinde özel sektör şirketleri ve kamu kurumlarıyla birlikte bölgedeki barınma sorununu ele alalım, bir kampanya başlatalım.” ifadelerini kullanmıştı.