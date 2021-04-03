  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Selçuk Bayraktar açıkladı! Bayraktar TB3'te bomba özellik
Teknoloji

Selçuk Bayraktar açıkladı! Bayraktar TB3'te bomba özellik

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'nın uçak gemisine inip kalkış yapabileceğini ve sınıfında benzeri olmayan bir uçak olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 10:07:00 -
Selçuk Bayraktar açıkladı! Bayraktar TB3'te bomba özellik

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TCG ANADOLU savaş gemisine iniş gerçekleştirebilecek Bayraktar TB3 SİHA'nın özelliklerini paylaştı.

"Uçak gemisine iniyor"

Sınıfında benzeri olmayan bir uçak geliştirdiklerini ifade eden Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip-kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ümitt

Sadece Bayraktar TB2 veya 3 değil, bütün kanatlı kuşların pabucunu dama atacak bir projem var ve sahipsiz. çok yazıkkk
  • Yanıtla
Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye ABD'nin tuzağına düşmeyecek
Gündem

Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye ABD'nin tuzağına düşmeyecek

Rus uzman Nikolay Kostikin, ABD’li general Ben Hodges’in, Türkiye dahil Karadeniz ülkelerinin Rusya’ya karşı birleşmesi gerektiği yönündeki ..
Esnaf ziyaretinde Akşener'e büyük şok!
Siyaset

Esnaf ziyaretinde Akşener'e büyük şok!

Konya'da esnaf ziyaretinde bulunan Meral Akşener'e HDP tepkisi geldi. Bir esnaf, HDP'nin CHP ile yapılan ittifakta artık gizli olmadığını be..
'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten ifadesi alındı! Yılmaz Özdil, kendini böyle savunmaya çalıştı
Gündem

'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten ifadesi alındı! Yılmaz Özdil, kendini böyle savunmaya çalıştı

Sözcü'de kopyala yapıştır yapan Yılmaz Özdil, 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçundan ifade verdi. Özdil, kendini "Atatürkçüler Atatürk’e h..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay