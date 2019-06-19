Selçuk: Alışılmışın dışında bir sosyal hizmet üretiyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Büyük Darülaceze Aile Buluşması’na katıldı. Selçuk, etkinlikte yaptığı konuşmada Darülacaze’nin köklü bir kurum olarak dünyaya örnek teşkil ettiğini belirtti. Kurumun 1895’ten bu yana faaliyetlerine devam ettiğini dile getiren Selçuk, şunları söyledi: “İyilik bize tevdi edilen en büyük emanet, kalplerimizin şifası. Yüce Rabbimiz, ‘Allah iyilik edenleri sever’ diyor. İyilik ve yardımlaşmayı değerli kılan yegâne kavram ise sevgidir. Bugün bizi bir arada tutan da sevgidir. Yaratılanı Yaratandan dolayı seviyoruz. Bu anlayışla hareket ediyoruz. ‘Allah bizi yetim ve öksüzlere, yolda kalmışlara, kimsesizlere memur eylesin’ diyoruz. Yetimi sevindirmek, dünyanın en büyük saadeti. Biz de yönetim anlayışımıza bunu yerleştirdik. Her zaman hakkın ve adaletin yanında yer aldık. Ülkemiz de beşerî kalkınmada, insani yardımlarda bugün dünyada ilk sıralarda yer almaktadır.”

Selçuk, hizmetleri artırarak gönülleri kazanmaya devam etmek istediklerinin altını çizdi.