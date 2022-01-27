Son yıllarda tarihi dizilere olan ilgi bir hayli arttı. ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisi de yakından takip ediliyor. Dizide yer alan Selcan Hatun karakterinin kim olduğu, tarihte gerçekte yaşayıp yaşamadığı merak ediliyor.

Selcan Hatun tarihte kimdi nasıl ne zaman öldü?

Selcan Hatun, Süleyman Şah'ın oğlu Gündoğdu'nun eşidir. Süleyman Şah'tan sonra kocasının obanın başına geçmesi için oldukça hırslı davranmıştır. Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından Kuruluş Osman dizisinde de yer alan Selcan Hatun karakterinin gerçek hayatta nasıl öldüğü ise merak ediliyor.

Selcan Hatun, Kuruluş Osman dizisinin 79. Bölümünde Bizanslıların saldırısına uğruyor. Selcan Hatun’un dizide ölüp ölmediği ise 80.bölümde açıklığa kavuşacaktır. Peki, Selcan Hatun gerçekte kimdi?

Kuruluş Osman dizisinde yer alan bazı karakterler tarihten esinlenilerek kurgulanmıştır. Selcan Hatun'un tarihte gerçekten yaşayıp yaşamadığı araştırıldığında karşımıza Dede Korkut hikayeleri çıkıyor. Selcan Hatun'un Dede Korkut hikayelerinde yer aldığı biliniyor. Bu sebeple Selcan Hatun'un tarihte ne zaman ne şekilde vefat ettiği bilinmiyor.