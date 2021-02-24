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Medya Selcan Hatun diziden ayrıldı mı?
Medya

Selcan Hatun diziden ayrıldı mı?

Bu akşam ATV ekranlarında ekrana gelen Kuruluş Osman dizisinde izleyenler Sevcan Hatun'un diziden ayrılıp ayrılmadığını merak etti. Sevcan Hatun'un diziye veda ediş tavırları merak uyandırdı. Peki Selcan Hatun diziden ayrıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 22:54:00 -
Selcan Hatun diziden ayrıldı mı?

Selcan Hatun obaya veda ediyor. ATV ekranlarında bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına geçen Kuruluş Osman dizisinde Sevcan Hatun'un obaya veda etmesi "Selcan Hatun diziden ayrıldı mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Selcan Hatun diziden ayrıldı mı?

Selcan Hatun karakterinin Kuruluş Osman dizisinden ayrılıp ayrılmayacağına iliişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizde bulabilirsiniz.

Selcan Hatun kimdir?

Diriliş Ertuğrul dizisinde Selacan Hatun, Süleyman Şah’ın oğlu Gündoğdu’nun eşini canlandırıyor. Süleyman Şah’tan sonra kocasının obanın başına geçmesi için ihtiraslı davranmaktadır. Selcan Hatun Dede Korkut Hikayeleri'nde geçmektedir.

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