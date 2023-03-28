Selami Şahin'in ahlaksızlığına ilişkin 'pes' dedirten açıklama!

Selami Şahin'in Etiler'deki bir alışveriş merkezinin önünde bekleyen ve yanından geçen kadınları ellerinden tutarak ofisine davet ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Kamuoyunda tepkiyle karşılanan görüntülere ilişkin Şahin'in şirketinden açıklama yapıldı.

"Pes" dedirten ifadeler!

Şahin'in medya şirketinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Selami Şahin hakkında basına ve kamuoyuna yansıyan haberler ile ilgili derinden üzüldüğümüzü bildirmek isteriz. Selami Şahin, bu ülke müziğinin en önemli kilometre taşlarından biridir. Yarım asrı aşan sanat hayatı boyunca şarkılarını halkın ortak duygu ve düşüncelerine göre bestelemiş ve sevenleri ile samimi bir yaşam sürdürmeyi tercih etmiştir.

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