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Selami Hüner kimdir? Selami Hüner Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan emniyet atama kararlarına göre, 1. Hukuk Müşavir görevini yürüten Selami Hüner Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu. 2014 - 2016 tarihleri arasında Ardahan Emniyet Müdürü, 2016-2017 tarihleri arasında Aksaray Emniyet Müdürü olarak görev yapmıştır. Peki Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan Selami Hüner kimdir? Selami Hüner nerelidir? İşte Selami Hüner biyografisi.

20 Eylül 2019 Cuma 12:20
Selami Hüner kimdir? Selami Hüner Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan emniyet atama kararlarına göre, 1. Hukuk Müşavir görevini yürüten Selami Hüner Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu. 2014 - 2016 tarihleri arasında Ardahan Emniyet Müdürü, 2016-2017 tarihleri arasında Aksaray Emniyet Müdürü olarak görev yapmıştır. Peki Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan Selami Hüner kimdir? Selami Hüner nerelidir? İşte Selami Hüner biyografisi.

Selami Hüner kimdir?

1984 Polis Koleji, 1988 Polis Akademisi mezunudur. Sırasıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü farklı birimleri, Brüksel Başkonsolosluğu Misyon Koruma, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Divriği ve Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bayındır ve Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Adile Sadullah MERMERCİ Polis Okulu Öğretmen Emniyet Müdürü, 14.05.2014 - 26.10.2016 tarihleri arasında Ardahan Emniyet Müdürü, 26.10.2016-06.03.2017 tarihleri arasında Aksaray Emniyet Müdürü olarak görev yapmıştır. 20.08.2017 tarihli atama onayı ile 1.Hukuk Müşaviri olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.​ 

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 12:20
  1. Ardahan
  2. Aksaray
  3. Sivas
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Selami Hüner kimdir?
  7. Selami Hüner Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu

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