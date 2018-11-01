Selami Altınok'tan 'HDP' açıklaması: Gece yarısı bir telefon geldi

Terör örgütü PKK'nın hendek kazıp barikatlar kurduğu döneme ait bir gerçek ilk kez Meclis'te anlatıldı.

O dönem İçişleri Bakanı olarak görevde bulunan Selami Altınok, gece yarısı Mardin Valiliği'nden aldığı telefonda, HDP'li belediye tarafından hendek kazıldığını öğrendiğini söyledi.

İlk kez açıkladı

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Meclis'te devam eden görüşmelerde hendek olaylarıyla ilgili bu bilgileri ilk kez paylaştı:

Gece yarısı gelen telefon

"Gecenin saat birinde o zamanki Mardin Valisi beni aradığında Recep Akdağ Bakanımız da yanımdaydı. Kaynak: Ensonhaber.com

Belediye kepçesiyle hendek kazıyorlar

'Sayın Bakanım, şu anda Dargeçit’te belediye başkan vekili yanında belediye kepçesinin operatörü kepçeyle çukur kazıyorlar.' dediğinde ben de aynı şekilde ona ne yapması lazım geldiğini çok açık ve net bir şekilde söyledim. Kaynak: Ensonhaber.com

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