Selahattin Demirtaş'tan HDP'yi savunan Ahmet Davutoğlu'na mesaj!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 7 yıl önce dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na yönelik sözlerinden dolayı "kamu görevlisine hakaret" suçlaması ile yeniden hakim karşısına çıktı. Küçükçekmece 23'ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Ahmet Davutoğlu'nun, Selahattin Demirtaş hakkında şikayetinden vazgeçtiğini açıklamasına karşın, şikayetinin devam ettiği öğrenildi.

Duruşmadaki ifadesine, "Ahmet Davutoğlu muhalefet lideri ve burada olmasını isterdim." sözleri ile başlayan Demirtaş, "Neyimden şikayetçi? Ne kadar ceza almamı istiyor? Bunun ne kadar hassas bir konu olduğuna ilişkin beyanı var. Başbakanlık yaptığı dönemdeki davalarla ilgili şikayetini geri çektiğini söyledi. Şikayetini geri çekmediği tek kişi benim. Şimdi bi defa daha Davutoğlu yine şikayetçi. Şaşkınlıkla karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

"Yüreğin soğumadı mı?"

Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti:

Hakkımda 47 dava açıldı. 6 yıldır haksız yere tutukluyum. 10 bin yıldan fazla ceza söz konusu. Siyasi tutukluyum. Bunlardan biri de Ahmet Davutoğlu’na hakarettir. Davutoğlu’na sormak isterim. Yüreğin soğumadı mı?

Demirtaş'ın 2015'te Ahmet Davutoğlu'na söylediği, "YPG Fırat’ın batısına geçecek" sözleri sebebi ile görülen davada Demirtaş için, "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı.