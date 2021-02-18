  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Selahattin Demirtaş'tan 'Gara' mesajı: 'Siyasi şov amaçlı operasyonun sorumluluğu HDP'ye yüklenemez'
Gündem

Selahattin Demirtaş'tan 'Gara' mesajı: 'Siyasi şov amaçlı operasyonun sorumluluğu HDP'ye yüklenemez'

Kobani olaylarının baş müsebbibi Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla twitter hesabından mesaj paylaşarak Gara'da şehit olan vatandaşlarımızın sorumluluğunu AK Parti iktidarına yükledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 15:52:00 - 2021-02-18 15:53:48
Selahattin Demirtaş'tan 'Gara' mesajı: 'Siyasi şov amaçlı operasyonun sorumluluğu HDP'ye yüklenemez'

 Yeniakit.com.tr 

Yaptığı sokağa çıkma çağrısı ile başlayan Kobani olaylarında, 37 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden avukatları aracılığıyla mesaj gönderdi.

Şehitlerimiz üzerinden siyaset yaptı

Gara'da PKK'lı hainler tarafından şehit edilen vatandaşlarımıza ilişkin değerlendirmede bulunan HDP'li Demirtaş, "Diplomatik yollar yerine, siyasi şov amaçlı operasyon sonucunda ortaya çıkan trajedinin sorumluluğunu HDP'ye ve muhalefete yüklemek de aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken, iktidardır." ifadelerini kullandı.

Timsah gözyaşları!

Kullandığı ifadelerle şehitlerimiz üzerinden bile siyaset yapan Demirtaş, timsah gözyaşlarını ise şöyle dile getirdi: "PKK'nin elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum. Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine baş sağlığı diliyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Aslolan; silaha, şiddete, savaşa her koşulda karşı çıkarak barışı sağlamaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomi

"Arabamı satıp oraya gömeceğim" İslam Memiş bombayı patlattı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altındaki düşüşün kalıcı olmayacağını belirterek, doları olanları altın almaya davet etti. Memi..
Rusya’nın sinsi planı gün yüzüne çıktı! Sözde Dağlık Karabağ yönetimi duyurdu
Dünya

Rusya’nın sinsi planı gün yüzüne çıktı! Sözde Dağlık Karabağ yönetimi duyurdu

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferinin ardından bölgeye adeta yerleşen Rusya'nın sinsi planları gün yüzüne çıkıyor. Dağlık Karabağ'daki..
Regaip Kandilinde neler yapılır? Hangi namaz kılınır?
İSLAM

Regaip Kandilinde neler yapılır? Hangi namaz kılınır?

Recep ayının ilk Cuma gecesi idrak edilen ve rahmet ve mağfiret gecesi olarak Müslümanların ibadetle geçireceği Regaip Kandilinde hangi ibad..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay