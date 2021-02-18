Selahattin Demirtaş'tan 'Gara' mesajı: 'Siyasi şov amaçlı operasyonun sorumluluğu HDP'ye yüklenemez'

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Yaptığı sokağa çıkma çağrısı ile başlayan Kobani olaylarında, 37 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden avukatları aracılığıyla mesaj gönderdi.

Şehitlerimiz üzerinden siyaset yaptı

Gara'da PKK'lı hainler tarafından şehit edilen vatandaşlarımıza ilişkin değerlendirmede bulunan HDP'li Demirtaş, "Diplomatik yollar yerine, siyasi şov amaçlı operasyon sonucunda ortaya çıkan trajedinin sorumluluğunu HDP'ye ve muhalefete yüklemek de aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken, iktidardır." ifadelerini kullandı.

Timsah gözyaşları!

Kullandığı ifadelerle şehitlerimiz üzerinden bile siyaset yapan Demirtaş, timsah gözyaşlarını ise şöyle dile getirdi: "PKK'nin elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum. Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine baş sağlığı diliyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Aslolan; silaha, şiddete, savaşa her koşulda karşı çıkarak barışı sağlamaktır."