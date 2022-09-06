Selahattin Demirtaş'tan Abdullah Öcalan güzellemesi!

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HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla açıklamada bulundu. Demirtaş, teröristbaşı Abdullah Öcalan güzellemesi yaptı.

Terör destekçilerini masumlaştırmaya çalışan Demirtaş, "Resmi ideolojiye uymuyorsa sanatçı da olsa, siyasetçi de olsa terörist kabul ediliyor. ‘Burası Türk yurdudur. Sevmeyen terk etsin’ diyorlar. Hayır burası hepimizin yurdudur. Kürt olarak benim Ankara’da, Trabzon’da hakkım var. Bölünmeyi engellemenin yolu tekleştirmek değil birleşmektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birlik beraberlik mesajını isim kullanmadan hedef alan Selahattin Demirtaş, sözlerinin devamında da teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı övdü:

Birlik çokluktur. “Tek dil, tek millet” Hitler’in sloganıdır. Sene 2022’de savcı önümüze bir mütalaa koymuş. Mütalaanın temelinde Kürt sorunu, Kürtçe konuşma ve Kürtlükle ilgili meseleler. Herkes ders çıkarmalı. Yüz yıldır birbirimize çektirdiğimiz acılara son vermemiz lazım. Çözmek için birilerinin cesaretli davranması gerekir.

Özgürlüğünden feragat etmesi gerekecek. Korkak ve kaypak siyasetçilerle bu iş yürümez. Bize fedai siyasetçiler lazım. Terörist yaftası yemeyi göze almanız lazım. Çözüm için Abdullah Öcalan yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi karşılığında Öcalan ile görüşmelidir.