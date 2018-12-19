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Selahattin Demirtaş'ın kitabı için Türkiye düşmanları birleşti!

HDP eski eş Genel Başkanı ve PKK/KCK hükümlüsü Selahattin Demirtaş’ın Edirne Cezaevi’nde kaleme aldığı ilk öykü kitabı Seher, 9 dile çevrildi. Türkçe baskısının çok az sattığı kitabın yabancı dillere çevrilmesindeki asıl amacın ise PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin dünyadaki Türkiye düşmanlarına ulaşmak istemesi olarak yorumlandı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 00:59
Selahattin Demirtaş'ın kitabı için Türkiye düşmanları birleşti!

Cezaevinde tüm istekleri yerine getirilen PKK/KCK hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın keyfi yerinde.

Tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nde yazdığı Seher adlı öykü kitabı 9 dile çevrilen Demirtaş, HDP ve Avrupa'daki PKK yapılanmasının desteğiyle dünyadaki Türkiye düşmanlarına daha etkin biçimde ulaşmayı hedefliyor.

 

Türkiye düşmanlarının desteğiyle çevrilen kitap, PKK'nın asıl merkezi durumunda olan Avrupa ülkelerinde raflarda olacak.

Selahattin Demirtaş, Almanca, Felemenkçe, İtalyanca, İngilizce, Arapça, Yunanca, Fransızca, Çince ve Japonca gibi dillerde basılacak olan kitabıyla Avrupa'daki Türkiye düşmanlarına sevimli görünmeye çalışacak.

Türkiye düşmanlığı Avrupa'da gittikçe yayılıyor

Seher, İngiltere ve ABD’de dünyanın en büyük yayın gruplarından biri olan Random House Penguin bünyesinde bulunan Hogarth, Almanya’da Penguin Verlag, Fransa’da Editions Emmanuelle Collas, İtalya’da Feltrinelli, Yunanistan’da Patakis, Hollanda’da AW Bruna –Signatuur gibi yayınevlerince yayımlandı.

Uluslararası Yazarlar Birliği ödül verdi

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN'in İngiltere merkezi de Demirtaş'ın kitabına ödül verdi. İngiltere PEN'in açıklamasında Demirtaş için, "Türkiye’de hapsedilen siyasetçi" ifadesi kullanıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 00:59
  1. Edirne
  2. Selahattin Demirtaş

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