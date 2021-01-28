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Siyaset Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen Kılıçdaroğlu'ndan 'Diyarbakır anneleri' çarpıklığı
Siyaset

Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen Kılıçdaroğlu'ndan 'Diyarbakır anneleri' çarpıklığı

CHP vekillerin rekor ziyaretler gerçekleştirdiği Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın kaçırdığı çocukları için Diyarbakır HDP binası önünde evlat nöbeti tutan annelerin talebinin haklı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 17:25:00 -
Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen Kılıçdaroğlu'ndan 'Diyarbakır anneleri' çarpıklığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında ittifak ortağı HDP'de rahatsızlığa neden olabilecek ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu ile Babacan'dan ortak basın toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu ile Babacan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Devlet çalışanlarını hedef alan 'militan' ifadelerinin hatırlatılması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu konuda çok sayıda örnek var. Erdoğan'ın 'bütün valiler dava açsın' demesinin akılla ve mantıkla ilgisi var mı? Devleti politize etmesinler. Kamu görevlilerini politize etmesinler. İşin özü budur." dedi.

Erken seçim açıklaması

Erken seçim konusunda da görüşlerini açıklayan Kılıçdaroğlu, "Seçime karar verecek olan kişi Sayın Erdoğan'dır. Biz yarın seçim olacakmış gibi hazırlanıyoruz." dedi.

"Diyarbakır annelerinin haklı talebi..."

Kılıçdaroğlu, Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerle ilgili sorulan soruya, "Her anne için çocuk çok değerlidir. Her annenin çocuğunu isteme hakkı vardır. Arzu ettiği yerde bu eylemini gerçekleştirme hakkı da vardır. Annelerin taleplerini hepimizin desteklemesi lazım. Diyarbakır'da anneleri çocukların gelmesini istiyor, bundan daha haklı bir talep olamaz." cevabını verdi.

Babacan'la yaptığı ortak basın toplantısında Diyarbakır annelerini savunan Kılıçdaroğlu, bir yandan da Selahattin Demirtaş'a özgürlük isterken, HDP'nin yanında boy göstermeye devam ediyor.

Esenyurt HDP ilçe binasında Abdullah Öcalan posterleri

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Esenyurt ilçe başkanlığından çıkan Öcalan posterleri ve yapılan baskınla ilgili de açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Elde edilen görüntüler polisin yaptığı baskın sonucu varsa; savcılar var, gereğini yaparlar. Teröre asla prim verilmesini doğru bulmam. Terörün yanında durulmasını doğru bulmam. Teröre her zaman karşı çıktık, çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Ali Babacan ise "Herhangi bir örgütün Türkiye'deki siyaset üzerinde gölgesinin olmaması gerekir. Türkiye'nin sorunlarının tek çözüm yolu siyasettir. Kimse çözümü başka yollarda aramasın." dedi.

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