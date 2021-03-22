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Gündem Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaretten' 3 yıl 6 ay hapis cezası
Gündem

Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaretten' 3 yıl 6 ay hapis cezası

Terör suçundan cezaevinde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davada, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 16:46:00 - 2021-03-22 17:50:27
Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaretten' 3 yıl 6 ay hapis cezası

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2015 yılında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılandığı davada 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Selahattin Demirtaş SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Duruşmaya avukatları da katıldı.

Cumhuriyet savcısı, 24 Aralık 2015 tarihinde Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada olay tarihinde başbakan olan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak söylemlerde bulunduğunu anlattı.

Mütalaada, sanığın söylemiş olduğu ifadelerin görüş, açıklama ve eleştiri sınırını aştığını, söz konusu ifadelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğü 10. Madde kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

Sanığın açıklaması ve ifadelerinin kabul edilebilir eleştiri ve ifade özgürlüğünü aştığı değerlendirilmesinde bulunulan mütalaada, sanığın katılanlara yönelik hakaret suçunu işlediği sabit olduğu belirtildi. Sanığın tek bir eylemle "hakaret" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçları işlediği anlatılan mütalaada, Türk Ceza Kanunu'nda işlenilen bir fiil ile birden fazla suçu oluşturduğu dikkate alınarak, bu kapsamında en ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılması gerektiği aktarıldı.

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