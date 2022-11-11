Selahattin Demirtaş’a büyük şok! Şimdi oturup zırıl zırıl ağla

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 'kimyasal silah' tweetleri gerekçe gösterilerek dava açıldı.

Demirtaş'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığınca, Demirtaş hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından suç duyurusunda bulunulduğunu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca da bu başvuru üzerine soruşturma başlatıldığını; yine aynı beyanlar üzerine 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin kişilik haklarına, onur ve saygınlığına saldırı' gerekçesi ile Demirtaş aleyhine 100.000 TL’lik manevi tazminat davası açıldığını öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.