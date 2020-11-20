Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’ya selam çakan Bülent Arınç’tan Biden’e ‘kahramanlık’ madalyası

Dün Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliyesini isteyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, bugün de yeni ABD Başkanı Joe Biden'a övgüler düzdü.

Bülent Arınç, yeni ABD Başkanı Joe Biden'e methiyeler dizdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Arınç'ın açıklaması şöyle:

"ABD’de yapılan seçimler sonucunda Başkan seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i tebrik ederim.

Türkiye ile ABD uzun yıllara dayanan bir stratejik ortak ve müttefiklik ilişkisine sahiptir. Bu ilişkinin temelinde karşılıklı anlayış ve işbirliği yatmaktadır.

Sayın Seçilmiş Başkan’ın yakın geçmişte Türkiye’nin iç politikasına yönelik bazı sözleri Türk kamuoyunda çok haklı tepkilere yol açmıştı.

Biz, bu sözlerin seçim kampanyası esnasında iç politika merkezli bir propaganda kapsamında sarf edildiğine ve Sayın Biden’ın ülkemiz ile ilgili düşüncelerini olmadığına inanmak isteriz.

Bizim için Joe Biden, yıllar önce senatör olarak Bosna savaşında soykırıma uğrayan Müslüman Boşnakların haklarını en yüksek perdeden savunan insandır.

Sayın Seçilmiş Başkan’ın yeni başkanlık döneminin dost ve müttefik iki ülke arasında yeni bir sayfa açarak karşılıklı güven ve diyaloga dayalı hayırlı gelişmelere katkıda bulunmasını temenni ederim."

Büyük tepki çekmişti

Bülent Arınç dün katıldığı yelevizyon programından HDP'li Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için "mağdur" demiş ve "Tahliyeleri olabilir. Yargıçlar, mahkemeler, savcılar özgürlükçü düşünsünler. Demirtaş’ı tanımak için onun yazdığı bir kitap var, onu okuyun. Bu ülkede Kürtler çok ezildi" demişti.

Arınç, "Kavala hakkındaki iddialar yeni iddianame oldu. Ama adam 2017'den beri tutuklu. Ben okudum. Ben onun hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım" iafdelerini kullandı.