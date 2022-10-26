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Siyaset Selahattin Demirtaş PKK yandaşı sözde gazetecileri böyle savundu!
Siyaset

Selahattin Demirtaş PKK yandaşı sözde gazetecileri böyle savundu!

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK yandaşı Mezopotamya Ajansı ile JinNews'te çalışan sözde gazetecilere yönelik operasyonu hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 19:06:00 - 2022-10-26 19:34:51
Selahattin Demirtaş PKK yandaşı sözde gazetecileri böyle savundu!

 Yeniakit.com.tr 

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK yandaşı yayın organlarına yönelik operasyon kapsamında tutuklanan sözde gazetecilere destek verdi.

Avukatları aracılığı ile Twitter hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş, PKK yandaşlarına yönelik operasyonu, "kirli operasyon" sözleri ile değerlendirdi.

"Özgür basın susturulamaz"

Mesajına, "Geçtiğimiz aylarda Diyarbakır’da gözaltına alınan gazeteciler, sansür yasası ve şimdi de Mezopotamya Ajansı ile JinNews’e yönelik bu kirli operasyon." ifadeleri ile başlayan Selahattin Demirtaş, şöyle devam etti:

Amaçları belli. Ama ne yaparlarsa yapsınlar sonuç da belli: Özgür basın susturulamaz!

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