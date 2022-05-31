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Gündem Selahattin Demirtaş kadar bile olamıyorlar! Kur’an okuyana düşman, yoga yapana hayran
Gündem

Selahattin Demirtaş kadar bile olamıyorlar! Kur’an okuyana düşman, yoga yapana hayran

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, Milli Gazete'nin Millet İttifakı'nın başını çeken CHP'ye ses çıkarmamasını eleştirerek, "Selahattin Demirtaş kadar olamıyorlar" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 13:53:00 -

Eskişehir’de kadınlar sokakta yoga yaptı. CHP’nin arka bahçesi Cumhuriyet gazetesi, yoga yapan kadınların haberini, “Yasağa rağmen yoga yaptılar” şeklinde servis ederek, Türkiye’de yoganın yasaklandığı algısı oluşturmaya kalkıştı.

Aynı Cumhuriyet, Kütahya’da mezun olan Kur’an kursu öğrencilerinin yürüyüş yapmasını, “Gövde gösterisi” olarak niteledi ve Kur’an talebelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Milli Gazete ise, fıstıksız baklava haberi yapıp yogayı savunan ama Kur’an’a saldıran CHP zihniyetine ağzını açamadı!..

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Milli Gazete ve Saadet Partisi cephesinin CHP’ye ağzını açamaması da konuşuldu.

PKK’lı terörist Selahattin Demirtaş’ın bile altılı masayı eleştirdiğini hatırlatan Murat Alan, “Senin masadaki ortağın diyor ki, 'Tarikatlar sokağa taştı, bu gövde gösterisi, biz yoga yapacağız, 3-6 yaş arası çocuklara Kur'an mı öğretilir?' Peki Milli Gazete'nin derdi ne? Fıstıklı baklava dönemi bitmiş. Şimdi fıstıksız baklava dönemiymiş... Yahu ortalık yanıyor, yanıyor! Sen bir saf tutacaksın, tarafını belli edeceksin. Kılıçdaroğlu'nu arayıp desene, 'Gazetelerin haddini bilsin. Biz ittifakta durmayız.' Selahattin Demirtaş kadar bile olamıyor işte. Dün ayar verdi, rezil etti hepsini.” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

doğrucu davut

Hazır fırsat doğmuşken S. Denirtaşı da bir cilalayalım, parlatalım diyorsunuz yani ?

Ahmet

Kimseye Kur’an öğrettiğimiz yok okunuşunu öğretiyoruz sadece içindekileri değil Nereden mi biliyorum memleketin halinden
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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