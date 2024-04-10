Selahattin Demirtaş ihanetin kitabını yazdı!
Yaptığı sokağa çıkma çağrısıyla çatışma ortamına zemin hazIrlayan Selahattin Demirtaş, Kobani ihanetinin kitabını yazdı.
Kobani olaylarının sorumlusu Selahattin Demirtaş arkasına aldığı CHP'ye yakın medyayla mağduru oynamaya devam ediyor.
Demirtaş, Kobani davasındaki savunmasını kitaba dönüştürdü. İhanetin kitabı, muhalefete yakın medyada süslü kelimelerle servis edildi.
Selahattin Demirtaş'ın kitabı ücretsiz dağıtarak propaganda yapacağı öğrenildi.
Siyaset
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