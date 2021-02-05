Selahattin Demirtaş hakkında flaş karar! İstenen ceza belli oldu
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında istenen ceza belli oldu.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüttüğü döneminde Yüksel Kocaman’a yönelik ‘Terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek’ ve ‘Tehdit’ suçlamasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Demirtaş’a Kocaman’a yönelik ifadeleri nedeniyle 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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