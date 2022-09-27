Selahattin Demirtaş Bakan Soylu'yu hadsizce hedef aldı! İnsanların aklı ile alay etti...

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Mersin polisevine yönelik terör saldırısı, HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tarafından kınandı.

Teröristbaşının heykelini dikme hayali kuran HDP'li Demirtaş'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert bir cevap geldi.

Bakan Soylu, "Katil Demirtaş, daha geçen hafta terörist başını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin'deki silahlı saldırıyı kınamış... O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır." dedi.

Akıllarla alay etti!

Bakan Soylu'ya Twitter hesabından cevap veren Demirtaş, haddi aşan ifadeler kullandı. Terör sevici Demirtaş, "Hayrola Kirli? Ellerini ovuşturup beklerken karanlık siyasi hesapların boşa mı çıktı? O yüzden mi bu kadar öfkelisin?" dedi.

Demirtaş mesajının devamında insanların aklı ile şöyle alay etti:

Size rağmen bu ülkeye barışı, huzuru, kardeşliği getireceğiz. Beni, etrafındaki çakallarla karıştırma Kirli. Aslan, yattığı yerden belli olur.