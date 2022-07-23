Selahattin Demirtaş, 15 Temmuz'dan önce bunu yapmış! Böyle kepazelik görülmedi

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 ay önce Washington Post'a verdiği röportajı köşesine taşıdı. Demirtaş'ın, söz konusu röportajda "Türkiye'de yaz aylarında bir iç savaş çıkabilir. Birçok Kürt ve Türk ölebilir ve bu durum bir etnik savaşa yol açabilir" dediğini hatırlatan Altınok, kirli tezgahın ayrıntılarını şöyle özetledi:

"4 Mart 2016 tarihli bir haber. Dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Washington Post'tan David Ignatius'a açıklamalarda bulunmuş.

Telefon bağlantısıyla gazeteye röportaj veren Demirtaş iddialı şekilde "Türkiye'de yaz aylarında bir iç savaş çıkabilir" demiş...

"Birçok Kürt ve Türk ölebilir ve bu durum bir etnik savaşa yol açabilir" diye uyarmış.

Evet, 15 Temmuz işgal amaçlı askeri darbe girişiminden 4 ay önce.

O gece FETÖ'cüler Batı'da kalkışmadayken PKK'nın da Doğu illerinden hareketlendiği ancak Kandil'in daha sonra pasif pozisyon almakta karar kıldığını biliyoruz?

Acaba Demirtaş, öngörüsünde bu süreçten mi bahsediyordu?

Ve bunları ABD'ye niçin anlatıyordu?

HDP için böyle bir kara senaryoda "görev" mi istiyordu?

Nasıl bir kirli pazarlığın içindeydi?

HDP eş başkanları halen görevde olduğu halde bugünlerde "önderlik" gibi racon kesen, cezaevinden sık sık tweet atan Demirtaş anlatsa da öğrensek."