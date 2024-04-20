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Ekonomi Selahattin Bilgen İstanbul Havalimanı yeni CEO’su oldu
Ekonomi

Selahattin Bilgen İstanbul Havalimanı yeni CEO’su oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-20 00:26:00 -
Selahattin Bilgen İstanbul Havalimanı yeni CEO’su oldu

Türkiye’nin Dünya’ya açılan kapısı olan ve Avrupa’nın en yoğun havalimanı olma unvanını elinde bulunduran İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO’luğuna daha önce bu görevi vekaleten yürüten Selahattin Bilgen atandı.

Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak en fazla uçuşa ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı hem işletme anlamında hem de kurumsal olarak çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce İGA Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak görev yapan Bilgen, Kadri Samsunlu’nun görevi bırakmasının ardından geçtiğimiz Eylül alında CEO’luğa vekaleten atanmıştı. Eylül ayından bu yana CEO’luk görevini vekaleten yürüten Bilgen'in, bu göreve bugün itibariyle asaleten atandığı duyuruldu.

Selahattin bilgen kimdir?

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO’luğuna asaleten atanan Selahattin Bilgen, 2003’te Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamış, Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansı yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Bilgen, Eylül 2023 tarihi itibariyle vekaleten İGA İstanbul Havalimanı CEO’su olarak atanmıştı. Ocak 2018’de İGA İstanbul Havalimanı bünyesinde kurulan şirketlerin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) görevinde bulunmuştu. 2003 – 2018 yılları arasında Kurumsal Bankacılık, Kurumsal Finansman ve Proje Finansmanı gibi alanlarda çalışmış, Cengiz Holding Finans Koordinatörlüğü, Unicredit Türkiye Finansal Danışmanlık Yönetici Direktörlüğü, Yapı ve Kredi Bankası Kurumsal Proje Finansmanı Direktörlüğü görevlerinde bulundu.

Kaynak: AA

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