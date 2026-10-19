Yağmur sel oldu canlar gitti. Barajlar doldu mu?

Marmara bölgesini etkisi altına alan, özellikle de İstanbul'da 6 kişinin de vefat etmesine sebep olan yoğun yağış dalgasının ardından meteorolojiden rahatlatıcı haber geldi. Yetkililer, İstanbulluların kabusu haline gelen sağanak yağışların yerini güneşli havaya terkettini belirtirken, barajlardaki doluluk oranı tartışılmaya başlandı.

Akittv'de Manşetlerin Dili programında, Fatin Dağıstanlı sordu, Ali Karahasanoğlu cevapladı.

Yağışların ardından ortaya atılan "son 80 yılın rekoru kırıldı" iddialarının saatlik mi, günlük mü, haftalık mı rekor kırıldığının belirsizliği hatırlatılıp, barojların niçin istenilen seviyede olmadığı tartışmaya açıldı.

Uzmanlar, yağış hesaplamalarının anlık, saatlik ya da bölgesel bazda hesaplamalarının yapılıp, kıyaslamalarının da buna göre olması gerektiğ ihususundaki uyarılarının yanısıra, CHP'li ilçe ve büyükşehir belediyesinin kendi beceriksizliğini, 80 yılın büyük felaketi olarak gösterip, bahane ürettiği ihtimali sorgulandı.

Programda konuşan Ali Karahasanoğlu, İstanbul gibi devasa bir megakentte sadece bir ilçeye bir saat boyunca yoğun yağış düşmesinin "tarihi rekor" olarak sunulamayacağını belirtti ve baraj doluluk oranlarına işaret etti. Karahasanoğlu, yaptığı değerlendirmede, "Eğer iddia edildiği gibi 80 yılın en büyük yağışı gerçekleştiyse, İstanbul barajlarının tamamen dolmuş olması gerekirdi. Oysa barajlar henüz %50 doluluk oranını bile yakalayamadı" ifadeleri kullanılarak, rekor söylemlerinin altyapı yetersizliklerini gizlemek için bir "algı" olarak kullanıldığını öne sürdü.