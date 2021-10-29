Sel felâketinin yaraları sarılıyor

Karaismailoğlu, şunları ifade etti: “Selin hemen ardından hasarları gidermek, ulaşımı çok daha iyi ve kaliteli şekilde sağlamak amacıyla 1’i Bartın’da, 2’si Sinop’ta, 7’si de Kastamonu’da olmak üzere 10 yol ihalesi yaptık. İhaleler kapsamında Kastamonu-İnebolu Yolu Ersizlerdere mevkiinde, Küre İkiçay Köprüsü’nü onarıyoruz. Devrekani-Çatalzeytin Yolu’nun 22 ile 45’inci kilometreleri ile 51 ile 61’inci kilometrelerinde yapım faaliyetlerimiz devam ediyor.” Karaismailoğlu, Sinop’ta da dolgu ve tahkimat çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Ayrıca “Önümüzdeki günlerde önce Ayancık Otogar Köprüsü’nü ardından Şevki Şentürk Köprüsü’nü trafiğe açacağız” bilgisini verdi.