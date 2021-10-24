Sel felaketini yaşayan Bozkurt'ta endişelendiren görüntü! Yeniden sular altında
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ağustos ayında yaşanan sel felaketinin ardından yeniden sular altında kaldı. Yollardaki görüntü endişelendirirken, ekipler sulara müdahale ediyor.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yağışların etkili olması nedeni ile Ezine Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Ekipler çalışmaları hızlandırdı.
Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta büyük sel felaketi yaşanmıştı. Bölge halkı selin psikolojisini atlatamadan kısa zaman önce yeni bir felaketle karşılaştı.
Yağışların artmasıyla menfez köprüler ve bağlantı noktaları zarar gördü. Ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde iyileştirilen ilçede, yeni bir sel olayı yaşandı.
Sokaklar su altında
Son günlerde yeniden sağanak yağmurun etkili olması nedeni ile sokaklar su altında kaldı.
Ezine Çayı'nda su seviyesi yükseldi
Birçok yerleşim alanında şiddetli yağan yağmur su baskınlarına neden olurken, Ezine Çayı'ndaki su seviyesi de yükselmeye başladı.
Ekipler müdahale etmeye devam ediyor
Ekipler su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 11 Ağustos'ta yaşanan felketin ardından Ezine Çayı'nın taşmasıyla can kayıpları yaşanarak, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kaldı.