  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sel felaketini yaşayan Bozkurt'ta endişelendiren görüntü! Yeniden sular altında
Gündem

Sel felaketini yaşayan Bozkurt'ta endişelendiren görüntü! Yeniden sular altında

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ağustos ayında yaşanan sel felaketinin ardından yeniden sular altında kaldı. Yollardaki görüntü endişelendirirken, ekipler sulara müdahale ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 19:17:00 - 2021-10-24 19:23:50

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yağışların etkili olması nedeni ile Ezine Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Ekipler çalışmaları hızlandırdı.

Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta büyük sel felaketi yaşanmıştı. Bölge halkı selin psikolojisini atlatamadan kısa zaman önce yeni bir felaketle karşılaştı.

Yağışların artmasıyla menfez köprüler ve bağlantı noktaları zarar gördü. Ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde iyileştirilen ilçede, yeni bir sel olayı yaşandı.

Sokaklar su altında

Son günlerde yeniden sağanak yağmurun etkili olması nedeni ile sokaklar su altında kaldı.

Ezine Çayı'nda su seviyesi yükseldi

Birçok yerleşim alanında şiddetli yağan yağmur su baskınlarına neden olurken, Ezine Çayı'ndaki su seviyesi de yükselmeye başladı.

Ekipler müdahale etmeye devam ediyor

Ekipler su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 11 Ağustos'ta yaşanan felketin ardından Ezine Çayı'nın taşmasıyla can kayıpları yaşanarak, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kaldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Allah düştüğün bu duruma bir daha düşürmesin! Temel Bey’den Kılıçdaroğlu’nu aratmayan gaf
Gündem

Allah düştüğün bu duruma bir daha düşürmesin! Temel Bey’den Kılıçdaroğlu’nu aratmayan gaf

Siyasilerin Mercedes marka makam araçları kullanmasını eleştiren Temel Karamollaoğlu, kendi makam aracının markası sorulunca büyük bir çeliş..
Halk eğitim kurs sertifikası nasıl alınır? E Devlet kurs sertifikası indir
Eğitim

Halk eğitim kurs sertifikası nasıl alınır? E Devlet kurs sertifikası indir

Halk eğitim kursu sertifikası indir? Milli Eğitim Bakanlığı hayat boyu öğrenme kapsamında, halk eğitimi merkezlerinde bireylerin bilgi, bece..
Alev Coşkun’a
Siyaset

Alev Coşkun’a "yalıyor ve yalatıyor" diyerek giydirdi: Kemalistleri Magnum'la uyutuyorlar

Kemalistleri "laiklik" nutuklarıyla ayakta uyuttuklarını belirten Veryansın TV Yazarı Nihat Genç, Cumhuriyet'in sözü geçen yazarlarından Ale..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay