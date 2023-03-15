Sel felaketinde son bilanço! Bakan Koca acı haberi duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yoğun yağış sebebiyle meydana gelen sel olaylarında Şanlıurfa merkezde 12, Adıyaman’da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yoğun yağış sebebiyle meydana gelen sel olaylarında Şanlıurfa merkezde 12, Adıyaman’da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kendilerine Allah’tan diliyorum. Bir kez daha büyük üzüntü içindeyiz. Olaydan, Şanlıurfa’da 60, Adıyaman’da 8 kişi etkilenmiştir. Genel sağlık durumları iyidir. Adıyaman’da 2, Şanlıurfa’da 3 kişinin kayıp olduğu öğrenilmiştir.

Olay yerine Şanlıurfa’da 93 ambulans ve 3 UMKE Timi, Adıyaman’da 5 ambulans ve 3 UMKE Timi görevlendirmesi yapılmıştır. Gereken sağlık hizmetleri muntazam şekilde verilmektedir. Şanlıurfa’da meydana gelen selde, Eğitim ve Araştırma Hastanemizin -1. katı olaydan etkilenmiş, tedavisi bu katta yapılan hastaların nakli görevlendirilen ambulanslar ile sağlanmıştır. Bilhassa, depremin sonuçlarına karşı büyük mücadele verdiğimiz bugünlerde, Allah benzer olaylardan korusun” ifadelerini kullandı.