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Dünya Sel felaketi! Araçlar suya gömüldü, 20 kişi öldü! Kayıplar da var
Dünya

Sel felaketi! Araçlar suya gömüldü, 20 kişi öldü! Kayıplar da var

İran'ın güneyinde yer alan Fars eyaletindeki selde 20 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 12:33:00 -
Sel felaketi! Araçlar suya gömüldü, 20 kişi öldü! Kayıplar da var

İran'ın güneyinde yer alan Fars eyaletindeki selde 20 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

İran resmi ajansı İRNA’ya göre, Fars Eyaleti Kriz Yönetim Müdürü Halil Abdullahi, şiddetli yağmur sonrasında yaşanan sel felaketine dair açıklamada bulundu.

Abdullahi, Fars eyaletinin Estehban ve Darab şehirleri çevresinde sele kapılan 23 kişiden 20'sinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin kayıp olduğunu, 15 aracın da suya kapıldığını kaydetti.

 

 

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