Sel faciasında ölü sayısı 39'a yükseldi
Filipinler'in bazı bölgelerini tahrip eden şiddetli yağmur ve sel nedeniyle ölenlerin sayısı 39'a yükseldi, 25 kişinin halen kayıp olduğu bildirildi.
Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyinin verilerine göre 39 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti.
Sel nedeniyle halen 25 kişinin kayıp olduğu, yerinden olan 107 bin kişin tahliye merkezlerine alındığı kaydedildi.
Ayrıca selden 503 bin kişinin etkilendiği, 3 bin 700 ev, 127 yol, 14 köprünün hasar gördüğü, 875 evin tamamen yıkıldığı ifade edildi. (İLKHA)