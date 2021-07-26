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Ekonomi Sel bölgelerinde vergiler ertelenecek mi?
Ekonomi

Sel bölgelerinde vergiler ertelenecek mi?

Hangi illerde vergiler ertelenecek? Doğu Karadeniz bölgesi peş peşe meydana gelen sel ve heyelanla adete yıkıldı. Sel bölgesinde yaşayanlar ise vergi ertelemesiyle ilgili bir karar çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Peki, hangi şehirlerde vergiler ertelendi?

Yeniakit Publisher
2021-07-26 16:34:00 -
Sel bölgelerinde vergiler ertelenecek mi?

Türkiye son günlerde sel afetiyle karşı karşıya kaldı. Onlarca ev hasar görürken can kayıpları da yaşandı. Rize ve Artvin’de yaralar sarılmaya çalışılırken vergi erteleme talebinin hayata geçirilip geçirilmeyeceği merak konusu.

Sel bölgelerinde vergiler ertelenecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda selden etkilenen Düzce, Rize ve Artvin’de vergilerin erteleneceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, “Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı görselde Düzce, Rize ve Artvin'de vergilerin erteleneceği bilgisi yer aldı. 

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