Seküler yobazlar kadın cinayetlerini hocalara bağladı

HABER MERKEZİ

Sözde Türkiye’nin en büyük kadın federasyonunun başkanı olan ve kadın sorunlarına çözüm bulmak yerine her fırsatta İslami değerleri hedef alan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü şaşırtmadı. “Laikliğe aykırı” olduğu gerekçesiyle başörtüsüne özgürlük getiren anayasa değişikliği teklifine karşı çıkan Güllü, şimdi de son günlerde yaşanan ve tüm Türkiye’yi hüzne boğan kadın cinayetlerini Müslümanlara bağladı.

“Dikenli güllü”

Geçtiğimiz hafta 24 saat dolmadan gerçekleşen 8 kadın cinayetini Müslüman din adamlarına fatura eden Güllü, kıskançlık, aldatma ve alkol gibi gerekçelerle işlenen cinayetleri “sosyal medya hocalarına” bağladı. Güllü ‘bu kadarına da pes’ dedirten açıklamasında; şunları kaydetti: “Türkiye’de siyaset kadını sahipsiz bıraktı. İstanbul Sözleşmesi’nin çekilmesiyle bu oranlarda artış olacağını söylemiştik. Öyle de oldu. Koruma sisteminde ve mahkemelerde kadınlar yalnız kaldı. İstihdamda yer alamayan kadın, baba ve akraba evine sığındı. Ağırlıklı olarak boşanma sürecinde de insan diye tanımlamayacağım tiplerce katledildiler. Gerçek dinimizle ve imanımızla alakası olmayan sözde hoca takımı artık sosyal medyadan konuşmasın. Yok kocanıza itaat edin, yok şöyle giyinin, böyle giyinmeyin gibi saçma sapan konuşan sosyal medya hocalarından bıktık.”

Ana sebep kıskançlık

Gerçekte ise cinayetlere dinin sebep olmadığını, 8 cana kıyılmasının asıl müsebbibinin aldatma, alkol, uyuşturucu ve zina olduğunu gözler önüne seren vakalar şöyle:

Sevilay Karlı, beş ay önce boşandığı eski eşi Ümit Karlı tarafından kıskançlık sebebiyle öldürüldü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elif Saydam, cezaevinden kaçan eşi Şafak Saydam tarafından başından vurularak öldürüldü. Şafak Saydam’ın 30 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

Nasım Gol Karimi isimli kadın Denizli’de kocası Muhammed Esmail Habibi tarafından öldürüldü. Muhammed Esmail Habibi ifadesinde kıskandığı için öldürdüğünü söyledi.

Aldatma

Tuba Ateşci, 2 yıl önce boşandığı eşi Murat Demir tarafından vurularak öldürüldü. İddiaya göre tartışma kıskançlık nedeniyle çıktı.

Emine Ülkü Araz, eşi Hakan Araz tarafından silahla vurularak öldürüldü. Hakan Araz, ifadesinde, “Beni aldattığını düşünüyordum. Bu nedenle aramızda daha önceden kavgalar çıkmıştı” dedi.

Hatun Ekrem Aslan, boşanma aşamasındaki eşi Ali Rıza Aslan tarafından öldürüldü. Ali Rıza Aslan daha sonra intihar etti.

Özlem Çankaya, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Tuğba Avcı, Adıyaman’da kocası Kasım Avcı tarafından vurularak öldürüldü. Aile içinde çıkan olayda Kasım Avcı’nın bacanağı ve bacanağının oğlu olan Mustafa Avcı da öldü.