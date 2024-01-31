Seküler medyanın özendirdiği pavyon bataklığında kanlı gece! 1 ölü 1 yaralı

B.S.’ye âşık olduktan sonra da sık sık eğlence mekânına gitmeye başladı. Önceki gece de yine eğlence mekânına giderek bir masaya oturdu. Gece saat 03.00 sıralarında âşık olduğu B.S. başka bir masadaki kişilerle oturuyordu. Alkol alan Yusuf H., garsona B.S.’yi işaret ederek masaya gelmesini söylemesini istedi. Garson, B.S.’nin yanına giderek Yusuf H.’nin talebini iletti. B.S., Yusuf H.’nin masasına gelmedi. Masadakiler de Yusuf H.’ye tepki gösterdi. B.S.’nin masasına gelmemesine ve yanındaki kişilerin tepki göstermesine öfkelenen Yusuf H. yanındaki tabancasını çıkararak masaya yöneldi ve masada oturan Ömer Danış ile kuzeni Yunus Danış’a kurşun yağdırdı. Yusuf H. kaçarken, Ömer Danış ve Yunus Danış aldıkları kurşun darbeleriyle ağır yaralandı.

TUZLA’DA YAKALANDI

Gazino görevlileri hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gazinoya gelen sağlık ekipleri Ömer Danış ve Yunus Danış’ı hastaneye götürdü. Ömer Danış hayatını kaybederken, ağır yaralı Yunus Danış’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yusuf H. de olayın ardından kaçtığı Tuzla’da yakalanarak gözaltına alındı.

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