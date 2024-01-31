  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘Ne olur beni bu adamdan kurtarın’ ‘ÖZGÜR OLMAYAN’ ÖZGÜR’ÜN KEMAL’DEN NE İSTEDİĞİ İFŞA OLDU

Mesut Hakkı Caşın 'Geliyor, hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Türk uçağı zincire vurulmuş, kes beni kes diyor

İmamoğlu oraya da el attı: Fatih Maçoğlu'na sürpriz rakip!

Beşiktaş’ta facianın eşiğinden dönüldü İSKİ uyudu ‘22 senedir buradayım böylesini görmedim’

Ebeveyn olarak yapın pişman olmayın! İşte çocuklarınızı uyaracağınız 6 nokta

Hani yüzünde Rabbi Yessir vardı ne oldu! Akşener İmamoğlu’na fena giydirdi

Şaban'dan bomba Mansur itirafı

Dünya onu konuşacak! İşte Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN

Diyarbakırlı çocuk sordu 'Uzayda nasıl uçuyorsun' Alper Gezeravcı uygulamalı cevap verdi

Akşener’de yalanlar bitmiyor Ne zaman köşeye sıkışsa Akit’e sataşıyor
Yerel Seküler medyanın özendirdiği pavyon bataklığında kanlı gece! 1 ölü 1 yaralı
Yerel

Seküler medyanın özendirdiği pavyon bataklığında kanlı gece! 1 ölü 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-01-31 15:21:00 -
Seküler medyanın özendirdiği pavyon bataklığında kanlı gece! 1 ölü 1 yaralı

Sarıyer Huzur Mahallesi’ndeki Beyaz Saray Gazinosu adlı eğlence mekanına zaman zaman giden Yusuf H., iddiaya göre, burada konsomatris olarak çalışan B.S.’ye âşık oldu.

B.S.’ye âşık olduktan sonra da sık sık eğlence mekânına gitmeye başladı. Önceki gece de yine eğlence mekânına giderek bir masaya oturdu. Gece saat 03.00 sıralarında âşık olduğu B.S. başka bir masadaki kişilerle oturuyordu. Alkol alan Yusuf H., garsona B.S.’yi işaret ederek masaya gelmesini söylemesini istedi. Garson, B.S.’nin yanına giderek Yusuf H.’nin talebini iletti. B.S., Yusuf H.’nin masasına gelmedi. Masadakiler de Yusuf H.’ye tepki gösterdi. B.S.’nin masasına gelmemesine ve yanındaki kişilerin tepki göstermesine öfkelenen Yusuf H. yanındaki tabancasını çıkararak masaya yöneldi ve masada oturan Ömer Danış ile kuzeni Yunus Danış’a kurşun yağdırdı. Yusuf H. kaçarken, Ömer Danış ve Yunus Danış aldıkları kurşun darbeleriyle ağır yaralandı.

TUZLA’DA YAKALANDI

Gazino görevlileri hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gazinoya gelen sağlık ekipleri Ömer Danış ve Yunus Danış’ı hastaneye götürdü. Ömer Danış hayatını kaybederken, ağır yaralı Yunus Danış’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yusuf H. de olayın ardından kaçtığı Tuzla’da yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı neyi bekliyor? Pavyon türkücüsü milyonlarca Arap kökenli vatandaşa ağır küfürler etti!
İçişleri Bakanlığı neyi bekliyor? Pavyon türkücüsü milyonlarca Arap kökenli vatandaşa ağır küfürler etti!

Gündem

İçişleri Bakanlığı neyi bekliyor? Pavyon türkücüsü milyonlarca Arap kökenli vatandaşa ağır küfürler etti!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Müge Anlı’da pes dedirten olay; Şüpheli koca, eşi kayıpken pavyonda eğlenmiş
Müge Anlı’da pes dedirten olay; Şüpheli koca, eşi kayıpken pavyonda eğlenmiş

Medya

Müge Anlı’da pes dedirten olay; Şüpheli koca, eşi kayıpken pavyonda eğlenmiş

Kütahya'da batakhanelere büyük darbe! Tüm pavyonlar süresiz kapatıldı!
Kütahya'da batakhanelere büyük darbe! Tüm pavyonlar süresiz kapatıldı!

Gündem

Kütahya'da batakhanelere büyük darbe! Tüm pavyonlar süresiz kapatıldı!

Bu mekanların iyi bir şey gündeme geldiğini duydunuz mu? Tam da pavyonculara yakışacak rezalet
Bu mekanların iyi bir şey gündeme geldiğini duydunuz mu? Tam da pavyonculara yakışacak rezalet

Gündem

Bu mekanların iyi bir şey gündeme geldiğini duydunuz mu? Tam da pavyonculara yakışacak rezalet

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23