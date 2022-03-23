Seküler mahallede bir lağım daha patladı! İsmail Küçükkaya'dan sonra şimdi de Pelin Batu

CHP'li olduğu bilinen ve seçimlerde bütün ailesiyle birlikte terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'ye oy verdiğini açıklayan Pelin Batu ile eşi arasında şiddet iddiaları ortaya çıktı. Magazin dünyasında modern sosyete olarak geçinen Batu’nun, eşi için 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Psikolojik şiddet uyguladı

Batu’nun mahkemeye sunduğu dilekçedeki iddialara göre, Macit Bitargil, evliliğin başından itibaren eşine psikolojik şiddet uyguladı.



Pelin Batu’ya karşı fiziksel şiddet tehdidinde de bulunan Bitargil, sürekli telefonla mesaj atma, eşinin evini basma gibi eylemlerde bulundu.

Hürriyet’te yer alan habere göre oyuncu, evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevi ihmal eden Macit Bitargil’in psikolojik baskısı ve fiziksel şiddet gösterme yönündeki ciddi tehditleri nedeniyle boşanmak amacıyla dava açma aşamasına geldiğini dilekçesinde belirtti.



Çiftin evlilik birliğini yürütemediğini ve bu nedenle ayrı yaşadığını aktaran Pelin Batu’nun avukatı Halil Cenk Akdoğan ise dilekçede şu ifadelere yer verdi:



“Çocuğunun babasıyla vakit geçirmesi için yoğun çaba sarf eden müvekkilim, Macit Bitargil ile buluşmuştur. Araba seyir halindeyken yaşanan bir tartışmada Bitargil, ‘Boşanmak istiyorsan çık git hayatımızdan. Sonu felaketle sonuçlanır. En eski Hıristiyan soyundan 30-40 adam kalmış. Bu çocuk son temsilcisi, sana yedirmezler. Aramızdan çekil, velayetini ver. Çocuğa da kendime de zarar vereceğim’ şeklinde tehditlerde bulunarak, müvekkilime sinir krizi geçirtmiştir. Müvekkilimin evini basan davalı, çocuğu annesinin elinden almıştır.”



Dilekçe sonrası mahkeme Macit Bitargil’in 2 ay süreyle Pelin Batu ile çocuğuna yaklaşmamasına karar verdi.

İsmail Küçükkaya da eşine şiddet uygulamıştı

Sosyetik Pelin Batu'nun şiddet iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından akıllara FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eşi Eda Demirci'ye şiddet uyguladığı haberleri geldi. Hatırlanacağı üzere, FOX TV ekranlarında sözde vatandaşların hakkını korumak için habercilik yapan İsmail Küçükkaya'nın eşine evliliğin ilk gününden itibaren şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı. Olaylar üzerine Eda Demirci, 2018 yılında şiddete uğradığını iddia ederek 1 milyon 200 bin lira tazminat ve aylık 15 bin lira nafaka istemiyle boşanma davası açmıştı.