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Gündem Seküler bağnazlar kına yaksın
Gündem

Seküler bağnazlar kına yaksın

Yeniakit Publisher
2024-05-12 16:41:00 - 2024-05-12 16:58:51
Seküler bağnazlar kına yaksın

Seküler bağnazların yüz yıldır özendirdiği alkol tüketimi yine vahşete neden oldu. Aydın, Nazilli’de babasıyla içki içen genç, yaşanan tartışmanın ardından babasını bıçaklayarak öldürdü.

Akit’in yıllardır dikkat çektiği alkol belası yine rezilliklere sebebiyet verdi. Aydın'ın Nazilli ilçesi Hasköy Mahallesi'nde 53 yaşındaki çiftçi Hasan Çağlayan, Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan 28 yaşındaki oğlu Hüseyin Çağlayan'la içki içmeye başladı.

Bu sırada Hasan Çağlayan henüz belirlenemeyen bir nedenle oğluyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Hüseyin Çağlayan, yanındaki bıçakla babasını karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Çağlayan, burada sağlık görevlilerine kendisini bıçaklayan kişinin oğlu olduğunu söyledi. Görevliler durumu jandarmaya bildirdi.
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Kurtarılamadı

Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ağır yaralı Hasan Çağlayan, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Hüseyin Çağlayan'ı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Çağlayan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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