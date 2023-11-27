Sektöründe dünya lideri oldu!

Pirelli, S&P Global’in 2023 Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesinde Otomotiv Bileşenleri ve Otomotiv sektörleri için Sürdürülebilirlik alanında küresel ölçekte En Yüksek Puanları aldığını duyurdu.

S&P Global tarafından yayınlanan ve Dow Jones Sürdürülebilirlik Endekslerine dahil edilmek için esas alınan sonuçlara göre Pirelli en yüksek puanı elde etti. Ortalamaların sırasıyla 26 ve 33 puan olduğu Otomotiv Bileşenleri ve Otomotiv sektörlerinde Pirelli aldığı 83 puanla açık ara fark oluşturdu.

Pirelli başta iş etiği, inovasyon, bağımsızlık, çeşitlilik politikası olmak üzere pek çok yönetim alanında ve Yönetim Kurulu düzeyinde en yüksek puanları elde etti. Özellikle insan hakları, sağlık ve güvenlik, tedarikçi davranış kuralları, iklim değişikliği yönetimi, CO2 emisyonlarının azaltılması, biyolojik çeşitlilik yönetimi, ürünlerin çevresel sürdürülebilirliği ve siber güvenlik konularındaki özenli çalışmalar ve yüksek performans bu sonuçlara katkıda bulundu.

Pirelli’nin de yer aldığı Dow Jones Dünya ve Avrupa Sürdürülebilirlik Endekslerinin güncellenmiş kompozisyonu 8 Aralık 2023’te S&P Global tarafından açıklanacak.

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