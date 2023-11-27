  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sektöründe dünya lideri oldu!
Ekonomi

Sektöründe dünya lideri oldu!

Yeniakit Publisher
2023-11-27 11:45:00 -
Sektöründe dünya lideri oldu!

Pirelli, S&P Global’in Dow Jones sürdürülebilirlik endeksleri analizine göre otomotiv bileşenleri ve otomotiv sektörlerinde en yüksek puanları elde etti.

Pirelli, S&P Global’in 2023 Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesinde Otomotiv Bileşenleri ve Otomotiv sektörleri için Sürdürülebilirlik alanında küresel ölçekte En Yüksek Puanları aldığını duyurdu. 

S&P Global tarafından yayınlanan ve Dow Jones Sürdürülebilirlik Endekslerine dahil edilmek için esas alınan sonuçlara göre Pirelli en yüksek puanı elde etti. Ortalamaların sırasıyla 26 ve 33 puan olduğu Otomotiv Bileşenleri ve Otomotiv sektörlerinde Pirelli aldığı 83 puanla açık ara fark oluşturdu.

Pirelli başta iş etiği, inovasyon, bağımsızlık, çeşitlilik politikası olmak üzere pek çok yönetim alanında ve Yönetim Kurulu düzeyinde en yüksek puanları elde etti. Özellikle insan hakları, sağlık ve güvenlik, tedarikçi davranış kuralları, iklim değişikliği yönetimi, CO2 emisyonlarının azaltılması, biyolojik çeşitlilik yönetimi, ürünlerin çevresel sürdürülebilirliği ve siber güvenlik konularındaki özenli çalışmalar ve yüksek performans bu sonuçlara katkıda bulundu. 

Pirelli’nin de yer aldığı Dow Jones Dünya ve Avrupa Sürdürülebilirlik Endekslerinin güncellenmiş kompozisyonu 8 Aralık 2023’te S&P Global tarafından açıklanacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Teknoloji devi iflas ediyor! Teknoloji geliştikçe onlar için işler kötüye gitti
Teknoloji devi iflas ediyor! Teknoloji geliştikçe onlar için işler kötüye gitti

Ekonomi

Teknoloji devi iflas ediyor! Teknoloji geliştikçe onlar için işler kötüye gitti

Güney Koreliler apar topar o şehrimize geldi! Fabrika kurup benzeri olmayan bir yatırım yapacaklar
Güney Koreliler apar topar o şehrimize geldi! Fabrika kurup benzeri olmayan bir yatırım yapacaklar

Ekonomi

Güney Koreliler apar topar o şehrimize geldi! Fabrika kurup benzeri olmayan bir yatırım yapacaklar

70 yıllık deneyimini kozmetik mağazacılığına taşıdı! 9 bine yakın ürün çeşidi!
70 yıllık deneyimini kozmetik mağazacılığına taşıdı! 9 bine yakın ürün çeşidi!

Ekonomi

70 yıllık deneyimini kozmetik mağazacılığına taşıdı! 9 bine yakın ürün çeşidi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23